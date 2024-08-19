В Италии разразился скандал после того, как местный государственный телеканал показал интервью с украинским военным в кепке с нацистской символикой. Причем, репортаж возмутил не только зрителей, но и политиков.

Голова орла, руны СС и железный крест. Нацистская символика личной гвардии Гитлера на кепке боевика ВСУ в кадре крупным планом. В таком виде интервью с украинским военным вышло в эфире государственного итальянского телеканала Rai News. Откровенные нацистские знаки, кажется, не смутили канал. А вот для самих итальянцев стали шоком. На этот счет в своих соцсетях высказался основатель одной из оппозиционных партий Италии - Кристиан Ди Марко. Возмутившись, что его страна тратит деньги на интервью с нацистами.

«Возможно, вы пропустили одну деталь: если бы вы могли любезно не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы признательны», - попросил Кристиан Ди Марко.

Смутились не только политики. По мнению некоторых итальянцев такое на государственном канале, где все-таки запрещена демонстрация фашистской символики, могли допустить, ну, разве что, по глупости.

«Я сомневаюсь, возможно интервьюер не знал, что это за вещи. И не понимал, что представляет собой символ на кепке. Иначе у меня нет других объяснений. Национальный канал проводит интервью с человеком, носящим символы СС. Что-то неслыханное. Все это странно, не только для меня, но и для других итальянцев», - признался генеральный директор итальянской фармацевтической компании Флавио Басари.

Но ошибкой это вряд ли можно назвать. Автор репортажа - Иларио Пьянерелли. В эфир из Курской области он вышел в куртке с украинской символикой. Он уже известен своими сюжетами про Бучу и погибшего неонациста. А теперь вот, как отмечают в нашем МИД, ныряет на новую глубину.

«Не исключено, что в следующий раз Пьянерелли снимет укронациста с символикой дивизии "Рейхсфюрер СС". Это было бы символичнее для итальянской аудитории накануне 80-летия трагедии в деревне Мардзаботто к югу от Болоньи. В период с 29 сентября по 5 октября 1944 года в отместку за нападения партизан и Сопротивления на немецких солдат, каратели этой дивизии убили по разным данным от 770 до 1830 мирных жителей», - напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это уже второй скандал с итальянцами за последние дни. Ранее коллеги Пьянерелли сняли корреспондента телеканала Rai Стефанию Баттистини и оператора Симона Трайни вместе с украинскими боевиками пересекающими госграницу.

«Мы пересекли российскую границу в среду вот так, просто на машине вместе с военными», - заявили в эфире итальянские журналисты.

Вместе с боевиками они добрались до Суджи, где перемещаются по российскому городу в сопровождении вражеской армии, наносившей удары по домам местных жителей.

«Мы видели следы борьбы на административных зданиях. Муниципальное здание района полностью разрушено. Тут все еще остался труп, все разрушено», - прокомментировали свою поездку представители прессы.

В попытке собрать факты, репортеры забыли об элементарных правилах журналистской этики. Впрочем, итальянцами уже заинтересовались в ФСБ. За незаконное пересечение границы в Курской области журналистам грозит до пяти лет лишения свободы. Не прошло и суток, как редакция Rai в спешке вернула Баттистини и Трайни домой.

Незаконным пересечением границы в компании с неонацистами отметились не только итальянцы. Деятельность американского репортера Ника Пейтона Уолша, засветившегося на пункте пропуска «Суджа», тоже проверят.