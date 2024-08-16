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В МИД РФ назвали причину вызова посла Италии

Итальянского посла вызвали в МИД РФ из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения атаки ВСУ.
Игнат Далакян 2024-08-16 20:57:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Италии Чечилию Пиччони из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения атаки ВСУ. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении говорится, что послу выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской радиокомпании. Отмечается, что нарушены грубейшим образом российское законодательство и элементарные правила журналистской этики.

«Итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», - говорится в заявлении МИД России.

Действия итальянских журналистов попадают под действие уголовного кодекса РФ. Компетентные ведомства устанавливают обстоятельства, чтобы дать правовую оценку и принять соответствующие меры.

Ранее в МИД РФ назвали главную цель ВСУ при атаке на Курскую область. По словам официального представителя дипломатического ведомства, нападением на российский регион Киев пытался отвлечь ВС РФ от Донбасса и Слобожанщины.

#в стране и мире #Курская область #МИД РФ #посол италии #журналисты
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