В МИД РФ назвали причину вызова посла Италии

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Италии Чечилию Пиччони из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения атаки ВСУ. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении говорится, что послу выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской радиокомпании. Отмечается, что нарушены грубейшим образом российское законодательство и элементарные правила журналистской этики.

«Итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», - говорится в заявлении МИД России.

Действия итальянских журналистов попадают под действие уголовного кодекса РФ. Компетентные ведомства устанавливают обстоятельства, чтобы дать правовую оценку и принять соответствующие меры.

Ранее в МИД РФ назвали главную цель ВСУ при атаке на Курскую область. По словам официального представителя дипломатического ведомства, нападением на российский регион Киев пытался отвлечь ВС РФ от Донбасса и Слобожанщины.