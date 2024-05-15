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Путин заявил, что РФ и ее партнеров не устраивает положение дел в мире

В интервью китайскому агентству «Синьхуа» Путин отметил, что западные элиты под влиянием США отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, отвергают традиционные ценности.
Ирина Егорова 2024-05-15 01:40:16
© Фото: Alexander AstafyevRussian Presi, Global Look Press

Россию и ее партнеров не устраивает положение дел в мире, заявил в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» Владимир Путин. Российский лидер имел ввиду тот аспект, как западные страны, «причисляющие себя к так называемому золотому миллиарду, присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя».

«Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить свое благополучие за счет других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам. Естественно, такое положение дел ни Россию, ни ее партнеров не устраивает», - подчеркнул глава России.

Полный текст интервью в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер заметил, что данные попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, Россией отвергаются.  В качестве убедительных примеров взаимовыгодного сотрудничества, по словам Путина, являются Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС. Они стали опорой формирующегося многополярного миропорядка.

Визит Путина в Китай запланирован на 16 мая. Это будет первая зарубежная поездка президента после инаугурации. За все время российский и китайский лидеры встречались уже более 40 раз.

#Китай #в стране и мире #интервью #Запад #Владимир Путин #Си Цзиньпин #Визит
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