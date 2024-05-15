Путин заявил, что РФ и ее партнеров не устраивает положение дел в мире

Россию и ее партнеров не устраивает положение дел в мире, заявил в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» Владимир Путин. Российский лидер имел ввиду тот аспект, как западные страны, «причисляющие себя к так называемому золотому миллиарду, присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя».

«Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить свое благополучие за счет других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам. Естественно, такое положение дел ни Россию, ни ее партнеров не устраивает», - подчеркнул глава России.

Полный текст интервью в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер заметил, что данные попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, Россией отвергаются. В качестве убедительных примеров взаимовыгодного сотрудничества, по словам Путина, являются Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС. Они стали опорой формирующегося многополярного миропорядка.

Визит Путина в Китай запланирован на 16 мая. Это будет первая зарубежная поездка президента после инаугурации. За все время российский и китайский лидеры встречались уже более 40 раз.