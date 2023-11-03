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Путин заявил, что Россия защищает свои ценности, культуру и язык

Анна Назайкина
15:14 03.11.2023
Если эти ценности разрушаются, народ начинает просто исчезать, подчеркнул президент РФ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что наша страна защищает свои ценности, культуру и язык.

Обращаясь к истории, он напомнил, что орда на территории Руси вела себя нагло и жестоко, однако монголо-татары не покушались на главное - на язык, на традиции и культуру.

Президент объяснил, что в России так почитается Александр Невский, потому что он думал о том, чтобы сохранить свой народ.

«Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою культуру, свой язык, в том числе помогая нашим братьям на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что культура, ценности и язык - это самое главное, ведь если они разрушаются, народ начинает просто исчезать, «как снег поздней весной».

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