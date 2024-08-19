МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ведомства Курской области получают фейковые сообщения об эвакуации

В МЧС отметили, что все контакты и аккаунты ведомства по Курской области указаны на официальном сайте https://46.mchs.gov.ru.
Ян Брацкий 2024-08-19 15:15:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Различные ведомства Курской области продолжают получать фейковые сообщения и письма об эвакуации населения из отдельных районов региона. Об этом сообщили в главке МЧС.

«Все контакты и аккаунты Главного управления МЧС России по Курской области указаны на официальном сайте https://46.mchs.gov.ru. Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену», - цитирует управление радио Sputnik.

Ранее правительство Курской области заявило о распространяющемся в социальных сетях фейковом обращении врио губернатора региона Алексея Смирнова.

За подготовкой фейкового обращения главы региона стоят украинские спецслужбы, уточнили в правительстве. Обращение губернатора о ситуации в области обработали с помощью нейросетей и наложили свою звуковую дорожку.

#в стране и мире #Курская область #МЧС #эвакуация #губернатор #Смирнов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 