Ведомства Курской области получают фейковые сообщения об эвакуации

Различные ведомства Курской области продолжают получать фейковые сообщения и письма об эвакуации населения из отдельных районов региона. Об этом сообщили в главке МЧС.

«Все контакты и аккаунты Главного управления МЧС России по Курской области указаны на официальном сайте https://46.mchs.gov.ru. Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену», - цитирует управление радио Sputnik.

Ранее правительство Курской области заявило о распространяющемся в социальных сетях фейковом обращении врио губернатора региона Алексея Смирнова.

За подготовкой фейкового обращения главы региона стоят украинские спецслужбы, уточнили в правительстве. Обращение губернатора о ситуации в области обработали с помощью нейросетей и наложили свою звуковую дорожку.