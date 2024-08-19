МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин и Алиев проводят переговоры в расширенном составе

С российской стороны во встрече принимает участие глава МИД Сергей Лавров и другие высокопоставленные члены делегации РФ.
Ян Брацкий 2024-08-19 14:26:36
© Фото: Вячеслав Прокофьев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев продолжили двусторонние переговоры в расширенном составе. С российской стороны в состав делегации вошли глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощники главы государства, чрезвычайный и полномочный посол в Азербайджане, ряд министров и представителей крупного бизнеса.

Со стороны официального Баку в переговорах приняли участие вице-премьер правительства Ягуб Эйюбов, зампред кабинета министров Шахин Мустафаев, представители Минэкономики, Минэнерго, Центробанка республики и прочие.

Ранее лидеры двух стран провели двусторонние переговоры в резиденции «Загульба». Накануне Путин и Алиев подробно обсудили урегулирование ситуации на Южном Кавказе. Эту тему главы двух стран подняли и сегодня. До этого Путин напомнил, что Москва будет рада сделать что-либо для подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

#Россия #Путин #Азербайджан #Баку #переговоры #Алиев
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 