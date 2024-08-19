Путин и Алиев проводят переговоры в расширенном составе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев продолжили двусторонние переговоры в расширенном составе. С российской стороны в состав делегации вошли глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощники главы государства, чрезвычайный и полномочный посол в Азербайджане, ряд министров и представителей крупного бизнеса.

Со стороны официального Баку в переговорах приняли участие вице-премьер правительства Ягуб Эйюбов, зампред кабинета министров Шахин Мустафаев, представители Минэкономики, Минэнерго, Центробанка республики и прочие.

Ранее лидеры двух стран провели двусторонние переговоры в резиденции «Загульба». Накануне Путин и Алиев подробно обсудили урегулирование ситуации на Южном Кавказе. Эту тему главы двух стран подняли и сегодня. До этого Путин напомнил, что Москва будет рада сделать что-либо для подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху.