Посол Азербайджана: Путин и Алиев проведут насыщенный диалог в Баку

Отношения между Москвой и Баку находятся на очень высоком уровне союзнического взаимодействия, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы в интервью ТАСС.

В ходе государственного визита Владимира Путина в Азербайджан ожидается очень насыщенный диалог двух лидеров, сказал глава дипмиссии.

Бюльбюль оглы напомнил, что в апреле этого года Ильхам Алиев побывал с визитом в Москве и поучаствовал в торжественном собрании, посвященном 50-летию БАМа.

Накануне начался двухдневный государственный визит президента России в Баку. Ожидается, что в понедельник Владимир Путин встретится со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в резиденции «Загульба». После этого стороны проведут беседу и переговоры в расширенном составе.