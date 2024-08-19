МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол Азербайджана: Путин и Алиев проведут насыщенный диалог в Баку

Полад Бюльбюль оглы заявил, что отношения между Москвой и Баку находятся на очень высоком уровне.
Владимир Рубанов 2024-08-19 00:44:43
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Отношения между Москвой и Баку находятся на очень высоком уровне союзнического взаимодействия, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы в интервью ТАСС.

В ходе государственного визита Владимира Путина в Азербайджан ожидается очень насыщенный диалог двух лидеров, сказал глава дипмиссии.

Бюльбюль оглы напомнил, что в апреле этого года Ильхам Алиев побывал с визитом в Москве и поучаствовал в торжественном собрании, посвященном 50-летию БАМа.

Накануне начался двухдневный государственный визит президента России в Баку. Ожидается, что в понедельник Владимир Путин встретится со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в резиденции «Загульба». После этого стороны проведут беседу и переговоры в расширенном составе.

#Ильхам Алиев #Азербайджан #Владимир Путин #Баку #переговоры #государственный визит
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 