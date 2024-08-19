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Эксперт Шебалин оценил вероятность новых землетрясений на Камчатке

Нельзя отвергать вероятность того, что прошедшее землетрясение магнитудой 7 было шоком еще более сильного этого природного явления.
Ирина Егорова 2024-08-19 14:19:12
© Фото: Guo FeizhouXinHua, Global look press © Видео: ТРК «Звезда»

Прошедшее землетрясение на Камчатке магнитудой 7 было сильным, несмотря на то, что в регионе бывают и более мощные землетрясения, так как его ощущали жители Петропавловсак-Камчатского с интенсивностью в 5 баллов, заявил «Звезде» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Такой же силы толчки в последний раз наблюдались в 1971 году, почти 50 лет прошло с тех пор. Для Петропавловска это событие существенное, хотя там бывают более сильные», - прокомментировал эксперт.

По его словам, ожидать мощной афтершоковой активности не стоит - спустя сутки достаточно сильных толчков было зафиксировано не очень много.

«Когда нет продолжения сильной афтершоковой активности, шансов, что будет землетрясения еще большей силы, скорее нет, чем да. Но полностью отвергать такую вероятность нельзя», - отметил ученый.

Также он добавил, что нельзя отвергать вероятность того, что прошедшее землетрясение магнитудой 7 было шоком еще более сильного природного явления.

17 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0. Очаг находился на глубине шесть километров, эпицентр толчков был в Тихом океане, в 108 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа. Жертв и пострадавших в результате опасного природного явления нет. Местные жители сообщали о повреждениях штукатурки и образовавшихся в стенах жилых домов трещинах. Власти региона приняли решение о срочном расселении домов с риском обрушения.

Сейчас Камчатка переживает «интенсивный афтершоковый процесс» -  уже зафиксировано свыше 250 афтершоков после землетрясения магнитудой 7.

#Камчатка #землетрясение #Петропавловск-Камчатский #наш эксклюзив #подземные толчки #афтершок
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