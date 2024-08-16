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Участникам нападения на «Крокус» добавили новые обвинения

Они также обвиняются в обучении терроризму и в участии в террористической организации.
Елизавета Кондрикова 2024-08-16 13:47:40
© Фото: ТРК «Звезда»

Предполагаемым участникам теракта в концертном зале «Крокус Сити холл» добавили новые обвинения - в обучении терроризму и в участии в террористической организации. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Речь идет о четырех обвиняемых - Далерджоне Мирзоеве*, Саидакраме Рачабализода*, Шамсидине Фаридуни* и Мухамадсобире Файзове*, им также продлили заключение под стражей до 22 ноября. Ранее сообщалось, что они находятся в одиночных камерах СИЗО «Лефортово».

Напомним, теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта, когда вооруженные злоумышленники расстреляли людей перед концертом группы «Пикник». После стрельбы террористы подожгли зал.

Трагедия унесла жизни 145 человек, более 500 пострадали. По делу о теракте были задержаны более 20 человек, следователи провели более 20 обысков, 65 осмотров места происшествия и более 650 судебных экспертиз.

* Указанные фигуранты занесены в реестр террористов и экстремистов.

#Теракт #Уголовное дело #обвинения #красногорск #Крокус сити холл
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