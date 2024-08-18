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Экс-сослуживец назвал комбрига ВСУ Ишкулова жестоким и агрессивным

Ранее в отношении боевика ВСУ Эмиля Ишкулова возбудили уголовное дело в связи с преступными действиями в Курской области.
Елизавета Кондрикова 2024-08-18 09:40:45
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывший сослуживец командира бригады ВСУ Эмиля Ишкулова, проходящего по делу о нападении на Курскую область, назвал его агрессивным и жестоким, «помешанным» на армии. С 2010 года бывшие сослуживцы не контактировали.

«Как командир... Он был помешан на армии. На стрельбах. На рукопашном бою. Агрессивный и жестокий», - рассказал Максим в беседе с агентством РИА Новости.

Он служил вместе с Ишкуловым в 2010 году, после этого Максим переехал в Россию, и с тех пор они не пересекались.

Напомним, ранее СК назвал фигурантов дела, возбужденного в связи с действиями ВСУ под Курском, среди них был Ишкулов. Его вместе с комбригом Владимиром Пипко подозревают в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

Накануне также стало известно о том, что Ишкулов соврал про свое нахождение в плену у донецкого сопротивления в 2014 году. Один из бойцов батальона «Восток» сообщил о том, что его действительно задерживали при попытке покинуть Мариновку, но вскоре отпустили.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #Уголовное дело #комбриг всу #эмиль ишкулов
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