Экс-сослуживец назвал комбрига ВСУ Ишкулова жестоким и агрессивным

Бывший сослуживец командира бригады ВСУ Эмиля Ишкулова, проходящего по делу о нападении на Курскую область, назвал его агрессивным и жестоким, «помешанным» на армии. С 2010 года бывшие сослуживцы не контактировали.

«Как командир... Он был помешан на армии. На стрельбах. На рукопашном бою. Агрессивный и жестокий», - рассказал Максим в беседе с агентством РИА Новости.

Он служил вместе с Ишкуловым в 2010 году, после этого Максим переехал в Россию, и с тех пор они не пересекались.

Напомним, ранее СК назвал фигурантов дела, возбужденного в связи с действиями ВСУ под Курском, среди них был Ишкулов. Его вместе с комбригом Владимиром Пипко подозревают в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

Накануне также стало известно о том, что Ишкулов соврал про свое нахождение в плену у донецкого сопротивления в 2014 году. Один из бойцов батальона «Восток» сообщил о том, что его действительно задерживали при попытке покинуть Мариновку, но вскоре отпустили.