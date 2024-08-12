СК назвал фигурантов дела, возбужденного в связи с действиями ВСУ под Курском

Следственный комитет России назвал фигурантов уголовного дела, возбужденного в связи с преступными действиями украинских боевиков в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Установлено, что на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей А4718 и А0284 ВСУ», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отмечает СК России, на данный момент это командиры 22-й отдельной и 80-й отдельной десантно-штурмовой украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Их подозревают в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

Ведомство пишет, что на данный момент устанавливаются и другие лица из числа украинской армии, которые выполняли незаконные приказы вышеперечисленных лиц. Они также будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в Курской области. В нем приняли участие представители силовых ведомств государства. Российский лидер отметил, что противник получит достойный ответ на свои действия в регионе.