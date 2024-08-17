Фигурант дела об атаке на Курскую область соврал про плен у «Востока»

Обвиняемый в нападении на Курскую область командир ВСУ Эмиль Ишкулов врал украинским СМИ о своем нахождении в плену у батальона «Восток» в 2014 году, предположительно, чтобы продвинуться по службе. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в батальоне.

По словам задержанного, летом 2014 года он попал в плен к бойцам донецкого сопротивления в районе блокпоста в Мариновке, когда пытался под видом гражданского уехать оттуда. Его задержали, и в плену якобы избивали. На самом же деле его остановили, однако вскоре было принято решение отпустить.

«Да, эпизод такой был, но на самом деле в плен его никто не брал. Какого-то задерживали человека, в котором заподозрили наблюдателя, но никто в плен его не брал. Если бы брали в плен, было бы продолжение истории, обмен, например. Он бы у нас содержался... Его тогда там на месте и отпустили, тогда был другой характер отношений (с ВСУ - прим.ред.)», - сказал собеседник.

По его мнению, подобный ход был сделан, чтобы продвинуться по службе в вооруженных силах Украины, тем самым Ишкулов продемонстрировал себя как «убежденного и последовательного противника».

Напомним, в начале этой недели стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с преступными действиями украинских боевиков в Курской области. Фигурантами дела стали Ишкулов и командир 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Пипко.

Атака ВСУ на регион была осуществлена утром 6 августа, силами ВС РФ попытка наступления была остановлена. Президент России Владимир Путин пообещал, что противник получит достойный ответ на свои действия в Курской области.