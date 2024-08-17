На Камчатке зафиксировали серию повторных толчков магнитудой до 5,0

На Камчатке зафиксировали серию афтершоков магнитудой до 5,0 после землетрясения. Об этом сообщило ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«На Камчатке фиксируется серия афтершоков в акватории Тихого океана. Их магнитуда составляет от 3,9 до 5,0», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что большая часть этих повторных толчков не ощущаются местными жителями. Сотрудники МЧС в настоящий момент проверяют здания и сооружения на предмет разрушений и трещин.

Ранее сообщалось о крупном землетрясении на Камчатке, его магнитуда составила 7,0. Очаг находился на глубине шесть километров, эпицентр толчков был в Тихом океане, в 108 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа.