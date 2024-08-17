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На Камчатке зафиксировали серию повторных толчков магнитудой до 5,0

Магнитуда афтершоков составила от 3,9 до 5,0.
Анастасия Бобылева 2024-08-17 23:59:19
© Фото: Serguei Fomine Global Look Press

На Камчатке зафиксировали серию афтершоков магнитудой до 5,0 после землетрясения. Об этом сообщило ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«На Камчатке фиксируется серия афтершоков в акватории Тихого океана. Их магнитуда составляет от 3,9 до 5,0», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что большая часть этих повторных толчков не ощущаются местными жителями. Сотрудники МЧС в настоящий момент проверяют здания и сооружения на предмет разрушений и трещин.

Ранее сообщалось о крупном землетрясении на Камчатке, его магнитуда составила 7,0. Очаг находился на глубине шесть километров, эпицентр толчков был в Тихом океане, в 108 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа.

#в стране и мире #Камчатка #землетрясение #афтершок
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