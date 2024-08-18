В Турции задержали семь человек по подозрению в причастности к пожарам

В Турции заключили под стражу семь человек, подозреваемых в причастности к лесным пожарам в западной и северо-западной частях страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«Всего были задержаны семь человек, подозреваемых в поджоге леса: три в провинции Измир, два в Одемиш, один в Байындыр и один в Каршияка. Двое из четырех человек, задержанных в районе Гейнюк Болу, были арестованы», - цитирует его информационное агентство Anadolu.

Пожар в турецком Измире начался 16 августа в лесу и перекинулся на жилые дома. Несмотря на усилия спасателей, огонь полностью уничтожил несколько домов. Как рассказали жители, из-за пожара людям сложнее дышать, везде в городе пахнет гарью. Это вызывает у местных беспокойство из-за возможных последствий, среди которых - ухудшение здоровья.