МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Турции задержали семь человек по подозрению в причастности к пожарам

Задержанные подозреваются в причастности к лесным пожарам, огонь которых добрался до городов.
Анастасия Бобылева 2024-08-18 03:09:20
© Фото: Минобороны России

В Турции заключили под стражу семь человек, подозреваемых в причастности к лесным пожарам в западной и северо-западной частях страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«Всего были задержаны семь человек, подозреваемых в поджоге леса: три в провинции Измир, два в Одемиш, один в Байындыр и один в Каршияка. Двое из четырех человек, задержанных в районе Гейнюк Болу, были арестованы», - цитирует его информационное агентство Anadolu.

Пожар в турецком Измире начался 16 августа в лесу и перекинулся на жилые дома. Несмотря на усилия спасателей, огонь полностью уничтожил несколько домов. Как рассказали жители, из-за пожара людям сложнее дышать, везде в городе пахнет гарью. Это вызывает у местных беспокойство из-за возможных последствий, среди которых - ухудшение здоровья.

#в стране и мире #пожар #Турция #Задержание #Измир
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 