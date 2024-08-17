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Жительница рассказала, что в Измире из-за пожаров стало трудно дышать

Власти ранее эвакуировали горожан из наиболее пострадавших от пожара районов.
Мария Зайцева 2024-08-17 18:50:31
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожар в Измире в Турции, начавшийся утром 16 августа в лесу, а затем перешедший на жилые дома, сказывается на самочувствии жителей. Об этом «Звезде» рассказала местная жительница Полина Городнянская.

«Дым и запах гари затрудняют дыхание, а также вызывают обеспокоенность у жителей из-за возможного ухудшения здоровья», - рассказала она.

По словам девушки, власти организовали эвакуацию из наиболее пострадавших районов.

Она поделилась, что пожар охватил территорию рядом с ее домом, качество воздуха в районе очень плохое.

«Вонь от дыма проникает в каждую щель, а частички пепла разлетаются по городу», - сообщила Городнянская.

Ранее стало известно, что несколько домов в Измире сгорели дотла. Для тушения пожара мощного пожара, который перешел из лесного массива, подключены самолеты, вертолеты, наземные транспортные средства.

#пожар #Турция #наш эксклюзив #Измир #местная жительница
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