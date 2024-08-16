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Пожар в Турции перекинулся с леса на жилые дома

Несколько домов сгорели дотла.
Мария Зайцева 2024-08-16 22:51:08
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожар начался утром 16 августа в лесу в турецком Измире, а затем он перекинулся на жилые дома. Об этом сообщает местное агентство İhlas (İHA).

«Пожар, начавшийся в лесном массиве в районе Каршияка в Измире, перекинулся на жилые кварталы», - говорится в сообщении.

На место происшествия направлено большое количество пожарных и бригад медицинских работников. Несмотря на все действия спасателей, несколько домов сгорели дотла, отмечает издание.

В тушении пожара принимают участие пять самолетов, 15 вертолетов, 46 наземных транспортных средств, 10 водовозов, четыре бульдозера и четыре наземные команды с воздуха и земли.

Сообщается, что причина возгорания пока неизвестна.

#в стране и мире #пожар #Турция #медики #пожарные #жилые кварталы
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