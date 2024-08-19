Сенаторы конкурирующих партий конгресса США сошлись в своем одобрении нападения ВСУ в Курской области.

«Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Продолжайте в том же духе. Суть нашего послания — пусть украинцы сражаются! Дайте им больше оружия, которое им нужно для победы в войне, которую они не могут позволить себе проиграть», - заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм*.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь оказался более краток, поздравив Украину и назвав действия в Курске «отличной работой».

Он же предложил Киеву не ждать конца обучения украинских пилотов F-16 и предложил в качестве пилотов истребителей — летчиков США в отставке.

В Киев с необъявленным визитом также прибыл министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас. Он пообещал Зеленскому новую помощь и обрадовался отсутствию осуждения от западных лидеров.

«Мы ожидали от партнеров различных реакций по пересечению красных линий, но их нет и это хороший знак», - сказал он.

Польша, обучившая более 40 тысяч украинских солдат, также высказалась.

«Действия Украины — это оборона. Это российские войска творят бесчеловечные преступления, а Украина имеет полное право вести войну так, чтобы парализовать Россию в ее агрессии. Самый большой риск для всей Европы — это поражение Украины», - поделился премьер-министр Польши Дональд Туск.

При этом в СВР сообщили, что Владимиру Зеленскому ищут замену, ведь это ускорит переговоры с Россией. Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник рассказал «Звезде», что рейтинг возможных преемников Зеленского ниже «обезжиренного кефира».

* Линдси Грэм - включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму лиц.