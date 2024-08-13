Экс-нардеп Олейник: рейтинг возможных приемников Зеленского ниже «обезжиренного кефира»

США рассматривают бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова* на место Владимира Зеленского, заявил «Звезде» экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

По его мнению, Штаты считают что он может удержать ситуацию на Украине и навести порядок, если националисты попытаются диктовать свои условия.

«Я Авакова* знаю хорошо. Я с ним не дружил, но мы были в одной фракции, были депутатами. Это человек, который способен на решительные поступки. Американцы его серьезно оценили во времена 2014 года, когда он незаконно занял должность министра внутренних дел, когда он реально устроил репрессии на Украине», - сообщил экс-нардеп.

Олейник рассказал, что Аваков* на посту министра внутренних дел, который он занимал с 2014 по 2021 год, контролировал бизнес на Украине, включая денежные потоки и продажу наркотиков.

По его словам, на месте Зеленского должен был быть Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, но у того слишком низкие рейтинги.

«Председатель Верховной рады Украины Стефанчук, который должен был бы исполнять обязанности президента, не имеет никакого авторитета в украинском парламенте. Рейтинг его ниже обезжиренного кефира. Премьер-министр Шмыгаль в чистом виде бухгалтер. Что-то делит, кому-то дает и сам про себя не забывает», — сказал Олейник.

Ранее в СВР сообщили, что замена Зеленского ускорит переговоры с Россией, а недовольство американских властей лидером киевского режима растет.

* Внесен в России в реестр террористов и экстремистов.