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Киев бросил на Курскую область самую новую бронетехнику из поставок НАТО

Выводы были сделаны из захваченных российскими военнослужащими технических документов бронемашин ВСУ.
Игнат Далакян 2024-08-18 17:28:01
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Украина применила в террористическом нападении на Курскую область самые новые бронемашины, которые страны НАТО поставили Киеву накануне вторжения. Об этом пишут РИА Новости, сделавшие вывод по захваченным российскими военными документам.

Из талона о регистрации бронеавтомобиля Roshel Senator следует, что эта техника была поставлена на учет 26 июля 2024 года. Его использовала 82-й отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ при атаке на Курскую область. В документе отмечается, что броневик впервые прошел техосмотр 27 июля 2024 года, то есть за 10 дней до вторжения.

Согласно данным из путевого листа, БМП вышла на выполнение задания в 17 часов 30 минут 7 августа, при этом бумага, выписанная украинским командованием, действительна по 16 августа 2024 года.

Кроме того, по документам, захваченным российскими морскими пехотинцами 810-й бригады, становится ясно, что Roshel Senator не только поставили Киеву в этом году, но и произвели.

Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ на этой неделе полностью уничтожили моторизированную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с бронированной техникой стран - членов блока НАТО. Помимо броневиков Roshel Senator канадского производства ВСУ применяли американские бронеавтомобили HMMWV, тяжелые бронемашины Cougar и БТР Stryker.

Бои в Курской области с украинскими боевиками идут с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, режим контртеррористической операции действует в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Ранее в приграничном районе Курской области российские бойцы уничтожили бронированную машину «Козак» ВСУ. Кадры поражения техники противника показало Минобороны России.

#бронемашины #БМП #Курская область #ВСУ #документы
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