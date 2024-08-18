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«Ланцет» поразил БМП «Козак» противника на границе Курской области

Украинскую боевую машину уничтожили военнослужащие группировки войск «Север» барражирующим боеприпасом «Ланцет».
2024-08-18 16:59:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России уничтожили боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадрами поделилось Министерство обороны РФ.

Украинскую БМП обнаружили разведчики группировки войск «Север». Российские военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет». Уничтожение вражеской машины подтвердили средства объективного контроля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков на границе Курской области. Помимио этого, ракетным ударом была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS американского производства.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #БМП #Курская область #уничтожение #ланцет #БМП «Козак»
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