Зять пропавшего под Курском пенсионера: видео с ним постановочное

Семья пенсионера Александра Григорьева, над которым на видео глумились боевики ВСУ, все еще не знает, где он находится и что с ним, на связь он не выходит, рассказал в беседе со «Звездой» муж внучки пенсионера Алексей Гусаров.

Ранее МВД Украины опубликовало видео, на котором пенсионер показывает свой украинский паспорт, по словам семьи, оно постановочное, так как у Григорьева этого документа не было. Вероятно, ВСУ специально искали его, однако паспорт все равно недействителен.

«Он гражданин России, откуда взялся его паспорт (Украины - прим.ред.). Паспорт России лежит в Судже в квартире внучки. Я думаю, что ВСУшники его нашли, они поехали в Гоголевку, все там перевернули и нашли его старый макеевский паспорт», - сказал Алексей.

Он также обратил внимание на то, что поведение и манера общения пропавшего на разных опубликованных видео также отличается, на последнем он выглядит, словно «робот, руки в бок» и одет с иголочки, на первом не знал, что ответить.

Напомним, ранее стало известно, что 73-летний Александр Григорьев до 2014 года проживал в Макеевке, где работал на донецких шахтах. После начала атак со стороны ВСУ он переехал в Россию.

Пенсионера должна была забрать его семья из Курской области. Первым делом его дочка хотела отвезти детей, а затем вернуться за отцом, однако ее не пустили обратно. Местонахождение Григорьева неизвестно, о пропаже семья узнала из видео.