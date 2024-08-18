МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зять пропавшего под Курском пенсионера: видео с ним постановочное

Ранее МВД Украины опубликовало видео, на котором пенсионер показывает свой украинский паспорт.
Елизавета Кондрикова 2024-08-18 14:32:39
© Фото: veteranrossii_online, Telegram © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Семья пенсионера Александра Григорьева, над которым на видео глумились боевики ВСУ, все еще не знает, где он находится и что с ним, на связь он не выходит, рассказал в беседе со «Звездой» муж внучки пенсионера Алексей Гусаров.

Ранее МВД Украины опубликовало видео, на котором пенсионер показывает свой украинский паспорт, по словам семьи, оно постановочное, так как у Григорьева этого документа не было. Вероятно, ВСУ специально искали его, однако паспорт все равно недействителен.

«Он гражданин России, откуда взялся его паспорт (Украины - прим.ред.). Паспорт России лежит в Судже в квартире внучки.  Я думаю, что ВСУшники его нашли, они поехали в Гоголевку, все там перевернули и нашли его старый макеевский паспорт», - сказал Алексей.

Он также обратил внимание на то, что поведение и манера общения пропавшего на разных опубликованных видео также отличается, на последнем он выглядит, словно «робот, руки в бок» и одет с иголочки, на первом не знал, что ответить.

Напомним, ранее стало известно, что 73-летний Александр Григорьев до 2014 года проживал в Макеевке, где работал на донецких шахтах. После начала атак со стороны ВСУ он переехал в Россию.

Пенсионера должна была забрать его семья из Курской области. Первым делом его дочка хотела отвезти детей, а затем вернуться за отцом, однако ее не пустили обратно. Местонахождение Григорьева неизвестно, о пропаже семья узнала из видео.

#Россия #Курская область #ВСУ #Пенсионер #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 