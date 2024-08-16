RT: пенсионера, над которым глумились ВСУ в Курской области, не нашли

Дочь пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области, Светлана Петренко заявила, что не знает, где сейчас ее отец, а о том, что он ушел из дома, семье стало известно из видео в Интернете. Светлана пыталась вернуться за отцом, однако ее не пропустили.

«Мы уехали, сказали, мы сейчас отвезём детей и приедем обратно. И не получилось, нас просто потом не пустили туда», - рассказала Светлана в беседе с RT.

По ее словам, они приняли решение экстренно эвакуироваться, «кто в чем был», а позже вернуться обратно. Теперь его точное местоположение неизвестно.

На данный момент семья сделала запрос во все службы, чтобы его нашли. Светлана оставила волонтерам, помогающим с эвакуацией, и поисковым отрядам свои данные, чтобы те могли с ней связаться. Она добавила, что ее отец полностью здоровый человек, только не видит одним глазом. В момент эвакуации он чувствовал себя хорошо и был бодр.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором украинские боевики в касках с нацистской символикой глумились над пенсионером, они копировали немецкий акцент и снимали мужчину на камеру.