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RT: пенсионера, над которым глумились ВСУ в Курской области, не нашли

Ранее в Сети распространилось видео, на котором украинские боевики в касках с нацистской символикой остановили пенсионера и глумились над ним, копируя немецкую речь и акцент.
Елизавета Кондрикова 2024-08-16 10:01:46
© Фото: RT

Дочь пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области, Светлана Петренко заявила, что не знает, где сейчас ее отец, а о том, что он ушел из дома, семье стало известно из видео в Интернете. Светлана пыталась вернуться за отцом, однако ее не пропустили.

«Мы уехали, сказали, мы сейчас отвезём детей и приедем обратно. И не получилось, нас просто потом не пустили туда», - рассказала Светлана в беседе с RT.

По ее словам, они приняли решение экстренно эвакуироваться, «кто в чем был», а позже вернуться обратно. Теперь его точное местоположение неизвестно.

На данный момент семья сделала запрос во все службы, чтобы его нашли. Светлана оставила волонтерам, помогающим с эвакуацией, и поисковым отрядам свои данные, чтобы те могли с ней связаться. Она добавила, что ее отец полностью здоровый человек, только не видит одним глазом. В момент эвакуации он чувствовал себя хорошо и был бодр.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором украинские боевики в касках с нацистской символикой глумились над пенсионером, они копировали немецкий акцент и снимали мужчину на камеру.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #эвакуация #Пенсионер
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