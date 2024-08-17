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Стали известны детали о дедушке, над которым на видео издевались ВСУ

Выяснилось, что 73-летний Григорьев покинул ДНР в 2014 году из-за атак ВСУ.
Глеб Владовский 2024-08-17 11:18:06
© Фото: Z Ветераны России on-lineTelegram

Выяснились новые детали о пенсионере, над которым на видео издевались украинские боевики. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, 73-летний Александр Григорьев всю свою жизнь проработал в донецких шахтах. До 2014 года он проживал в Макеевке. Но из-за атак со стороны Украины ему пришлось переехать в село Гоголевку Суджанского района Курской области.

Как отмечают односельчане, мужчина жил с дочкой и её мужем. Все высказывались о нем в положительном ключе как о «добром и хорошем дедушке».

Сейчас пенсионера продолжают искать в том числе с помощью разведки с воздуха.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма после исчезновения в Курской области пенсионера, над которым издевались военные ВСУ, снимая это на видео.

В свою очередь его дочь Светлана заявила, что не знает, где сейчас ее отец. О том, что он ушел из дома, семье стало известно из видео в Интернете.

#в стране и мире #ДНР #Курская область #боевики всу #пропал человек
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