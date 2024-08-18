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Лукашенко: Киев идет на повышение ставок эскалацией в Курской области

Белорусский лидер подчеркнул свою убежденность в том, что российские военные смогут «снести» ВСУ в Курской области.
Елизавета Кондрикова 2024-08-18 12:30:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Нападение Украины на приграничные районы Курской области представляет собой повышение ставок и является попыткой спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я согласен с (президентом России Владимиром - прим.ред.) Путиным, когда он сказал, что идет борьба на повышение ставок. Что они (власти Украины - прим.ред.) хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Так и Запад говорит, на Украине об этом мечтают. Но встает другой вопрос: в такой ситуации и в подобных кто с ними будет вести переговоры?», - сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1».

Белорусский лидер добавил, что в атаке ВСУ на Курскую область в том числе принимали участие иностранные наемники, в частности поляки, отметив, что непрофессионалов среди нападавших на курское приграничье нет. Однако Лукашенко выразил убежденность в том, что российский президент и армия смогут «снести» ВСУ в Курской области.

В четверг Лукашенко также сообщил, что Белоруссия мгновенно ответит в случае нарушения ее границ, так как у страны нет другого выбора. Тем не менее он подчеркнул, что в Минске не хотят войны против НАТО.

#в стране и мире #белоруссия #Украина #Курская область #ВСУ #Александр Лукашенко
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