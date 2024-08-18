МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко: Россия «снесет» из Курской области боевиков ВСУ

Также Лукашенко заявил, что Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия.
Глеб Владовский 2024-08-18 12:53:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска смогут «снести» украинских боевиков с территории Курской области. Такую уверенность выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам белорусского лидера, ВСУ, для атаки на регион России, собрали опытных военнослужащих со всей линии соприкосновения. Остальные силы были укомплектованы наемниками.

«Естественно, (российские - Прим.ред.)военные и Путин сами умрут, но "снесут" украинских военных. И тогда встанет вопрос: для чего они туда зашли? Для того, чтобы похоронить самых подготовленных бойцов?» - заявил глава государства.

Кроме того, Лукашенко задался вопросом, что произойдет на других участках в зоне проведения СВО.

Ранее белорусский лидер заявил, что киевский режим, своей атакой на Курскую область, пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия.

#в стране и мире #ВС РФ #Курская область #Александр Лукашенко #атака всу
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 