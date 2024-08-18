Лукашенко: Россия «снесет» из Курской области боевиков ВСУ

Российские войска смогут «снести» украинских боевиков с территории Курской области. Такую уверенность выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам белорусского лидера, ВСУ, для атаки на регион России, собрали опытных военнослужащих со всей линии соприкосновения. Остальные силы были укомплектованы наемниками.

«Естественно, (российские - Прим.ред.)военные и Путин сами умрут, но "снесут" украинских военных. И тогда встанет вопрос: для чего они туда зашли? Для того, чтобы похоронить самых подготовленных бойцов?» - заявил глава государства.

Кроме того, Лукашенко задался вопросом, что произойдет на других участках в зоне проведения СВО.

Ранее белорусский лидер заявил, что киевский режим, своей атакой на Курскую область, пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия.