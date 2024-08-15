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Лукашенко: ответ Белоруссии в случае нарушения границ будет мгновенным

По словам президента Белоруссии, «красной» линией является государственная граница.
Игнат Далакян 2024-08-15 16:03:12
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Белоруссия мгновенно ответит в случае нарушения ее границ, никаких «красных» линий не существует. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим», - сказал он в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

При этом Лукашенко отметил, что если они пойдут на это, у Белоруссии другого выхода не будет. По его словам, «красной» линией является государственная граница. Президент республики также добавил, что не намерен использовать ядерное оружие, пока противник не пересечет границу Союзного государства.

Ранее пресс-служба МИД Белоруссии сообщила Совету Безопасности ООН об украинских провокациях на границе. Республика обратилась во всемирную организацию и ОБСЕ в связи с происшествием со сбитыми беспилотниками 9 августа на территории Белоруссии.

#в стране и мире #белоруссия #НАТО #ядерное оружие #Александр Лукашенко #Союзное государство #нарушение границ #мгновенный ответ
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