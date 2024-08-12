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Путин заявил, что противник получит достойный ответ на действия под Курском

Глава государства добавил, что все цели спецоперации будут достигнуты.
Игнат Далакян 2024-08-12 15:21:04
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ на свои действия в Курской области. Глава государства добавил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.

«Противник, безусловно, получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений будут достигнуты», - сказал президент России на совещании по ситуации в Курской области.

Владимир Путин провел оперативное совещание с участием представителей силового блока. Глава государства назвал главной задачей Министерства обороны России выбить противника с территории России. Российский лидер добавил, что наряду с этим необходимо обеспечить прикрытие границы с Украиной после выхода ВСУ из Курской обалсти.

#Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #Владимир Путин #СВО
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