Нападение ВСУ на приграничные районы Курской области связано с неизбежным приближением краха киевского режима, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», - сказал Патрушев в интервью «Известиям».

По его словам, Вашингтон превратил Киев в военный антироссийский проект, из-за чего страдают именно украинцы.

В ходе интервью он также отметил, что операция украинских националистов в Курской области была спланирована странами НАТО и при участии западных спецслужб.

Ранее в пресс-службе СВР указали на «лихорадочные действия» Владимира Зеленского, направленные на попытки сохранить собственную власть. Подобные шаги угрожают выходом эскалации далеко за пределы Украины, добавили в российской разведке.