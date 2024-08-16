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Патрушев связал атаку на Курскую область с приближением краха Киева

Помощник президента России добавил, что нападение ВСУ на курское приграничье является преступной акцией.
Елизавета Кондрикова 2024-08-16 08:34:51
© Фото: Минобороны, РИА Новости

Нападение ВСУ на приграничные районы Курской области связано  с неизбежным приближением краха киевского режима, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», - сказал Патрушев в интервью «Известиям».

По его словам, Вашингтон превратил Киев в военный антироссийский проект, из-за чего страдают именно украинцы.

В ходе интервью он также отметил, что операция украинских националистов в Курской области была спланирована странами НАТО и при участии западных спецслужб.

Ранее в пресс-службе СВР указали на «лихорадочные действия» Владимира Зеленского, направленные на попытки сохранить собственную власть. Подобные шаги угрожают выходом эскалации далеко за пределы Украины, добавили в российской разведке.

#в стране и мире #Украина #Курская область #ВСУ #николай патрушев #Киевский режим
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