Военный эксперт Рожин: защищенные Т-64 и Т-72 живучее, чем Challenger

Защищенные Т-64 или Т-72 более живучи, чем британский Challenger 2, который в настоящих реалиях является уязвимой целью на поле боя. Сейчас большую роль играют дроны, поэтому такой «неприкрытый» танк ничего существенного из себя не представляет. Точно так же как немецкий Leopard в разных модификациях или американский Abrams, рассказал «Звезде» военный эксперт Борис Рожин.

«Родная броня в современной войне устарела в том виде, в котором этот танк первоначально проектировался. Он на поле боя слабо жизнеспособен, очень уязвим», — сказал он.

Сейчас Challenger 2 снова появился и сразу начал нести потери — у машины практически не прикрыты крыша и задняя часть, куда прилетает основная масса дронов. Внутреннее повреждение и пожар после прилета неизбежны, отметил Рожин.

«Если ВСУ хранят в танке пороховые заряды, то это просто ускоряет гибель машины... Но это все равно не сильно влияет на общую слабую защиту танка перед современными дронами, начиная от барражирующих боеприпасов по типу "Ланцета", заканчивая обычными FPV-дронами», — добавил эксперт.

По его словам, 2-3 таких дрона могут уничтожить Abrams американского производства.

Ранее британские СМИ признали уничтожение Challenger в Курской области. После прямого попадания дрона танк сгорел дотла. По данным издания Forbes, эти танки бесполезны на Украине - они постоянно застревают в украинской грязи из-за большого веса, а также из-за уникального калибра пушки требуется поставлять особые снаряды.