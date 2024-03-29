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Forbes назвал бесполезными танки Challenger на Украине

По мнению автора статьи, Лондон явно дал понять, что его танки хуже, чем у других стран НАТО.
Алексей Курильченко 2024-03-29 08:54:17
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Британские танки Challenger 2, которые Лондон передал Украине, оказались бесполезны - Лондон допустил множество ошибок при поставках. Об этом сообщает издание Forbes.

«Четырехместный Challenger 2 бесполезен для Украины. Есть основания полагать, что Лондон передал 14 своих танков лишь для того, чтобы мотивировать страны НАТО передать Киеву танки получше», - пишет обозреватель издания.

Как указывает журналист в своей статье, британские танки постоянно застревают в украинской грязи из-за большого веса - танк весит 71 тонну. При этом Лондон не поставляет дополнительный трехтонный комплект современной защиты, что существенно увеличивает уязвимость машины. Еще одна проблема танка - уникальный калибр пушки, для которой требуется поставлять особые снаряды, что также создает проблемы с логистикой. В конце концов, сообщает журналист, Лондон дал слишком мало танков - всего 14 машин.

Ранее журналисты британского The Sun показали своим зрителям материал, в котором украинские солдаты безуспешно пытаются вытащить из грязи Challenger. Украинцы также пожаловались журналистам на постоянные поломки и нехватку запчастей.

#танки #Великобритания #Forbes #В ИноСМИ #Challenger
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