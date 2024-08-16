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Военный эксперт Рожин назвал Challenger 2 уязвимой мишенью для дронов

По его словам, так же происходило и с немецкими танками Leopard 2 и с американским Abrams.
Константин Коковешников Мария Зайцева 2024-08-16 21:57:46
© Фото: IMAGO Jussi Nukari Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Эфиры британских телеканалов облетели кадры из Курской области, где «Ланцет» уничтожает британский танк Challenger 2. Эксперты в комментариях СМИ подтверждают, что это именно та модель танка.

«При отсутствии дополнительных систем защиты от дронов, он представляет собой очень уязвимую мишень. Так же, как это происходило с немецкими танками Leopard 2 или с американским Abrams», - высказал свое мнение о Challenger 2 военный эксперт Борис Рожин.

Сообщалось, что Великобритания поставила Украине и тысячи снарядов. В том числе, с обедненным ураном. По сравнению с другими, они обладают повышенной бронебойностью, хотя и могут привести к загрязнению окружающей среды.

При этом с учетом того, что танковые сражения сегодня — большая редкость, главную угрозу для них представляют современные беспилотники, против которых британский Challenger в чистом поле оказывается беззащитен.

«Такие танки уничтожались ранее, еще во времена наступления противника на Запорожском направлении. Сейчас мы видим, они снова появились, и сразу начали нести потери. Мы видим, что ничего существенного этот танк предъявить на поле боя не может», - заключил эксперт Рожин.

Ранее расчет «Ланцета» уничтожил украинский танк в Курской области.

#в стране и мире #дрон #ВСУ #Великобритания #военный эксперт #Challenger 2 #борис рожин
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