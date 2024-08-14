Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе в Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил отправку делегации на переговоры в Доху, где предполагаются переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского лидера.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил завтрашний отъезд израильской делегации в Доху и мандат на проведение переговоров», - говорится в сообщении.

Переговоры пройдут 15 августа в столице Катара.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае, если удастся заключить сделку о прекращении огня в секторе Газа, Иране не станет наносить удары по Израилю. По мнению главы Белого дома, вероятность достижения договоренностей между еврейским государством и палестинским движением ХАМАС минимизирует вероятность атаки Ираном Израиля.

До этого телеканал CNN сообщал, что ХАМАС и Израиль близки к заключению соглашения о перемирии в секторе Газа. Предполагается, что стороны конфликта могут договориться о «рамочном соглашении».