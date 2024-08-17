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МИД РФ призвал ООН и МАГАТЭ осудить провокацию Киева на Курской АЭС

Результатом провокаций киевского режима на Курской АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе, отметили в МИД РФ.
Игнат Далакян 2024-08-17 17:20:10
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Министерство иностранных дел России призвало международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно осудить готовящиеся киевским режимом провокационные акции и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской атомной электростанции.

«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, согласно комментарию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по данному вопросу, действия киевского режима создают не только прямую угрозу для АЭС, но также подрывают постулаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной безопасности, которые сформулировал глава агентства Рафаэль Гросси в 2022 году.

«Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим», - отметила Захарова.

Ранее в МИД России заявили, что Киев приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС.

До этого глава «Росатома» Алексей Лихачев пригласил Гросси на Курскую атомную электростанцию в связи с ухудшением ситуации. В пресс-службе госкорпорации отметили, что за последние сутки многократно увеличилось количество сообщений о подготовке Киевом провокации в отношении Курской и Запорожской АЭС.

#в стране и мире #Киев #Мария Захарова #провокация #МИД РФ #курская аэс
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