Украина может применить «грязную» бомбу в районе Курской или Запорожской АЭС, чтобы затем обвинить Россию либо в утечке, либо применении тактического ядерного оружия. Об этом «Звезде» рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Грязная ядерная бомба сама по себе не может нанести прямой ущерб атомным станциям», - объяснил он.

По словам Михайлова, путем обвинения России в применении оружия ядерного поражения Украина может попытаться заморозить конфликт на условиях коллективного Запада.

Он отметил, что такого боеприпаса не существует. Им является возможность заражения ограниченной территории, от десятков до сотен квадратных километров, радиоактивными веществами, используя метод подрыва. Аналогом он назвал аварию, произошедшую на Чернобыльской АЭС.

«Под этой бомбой также понимается процесс заражения территории при ударе по хранилищам ядерных отходов», - рассказал эксперт.

Михайлов предположил, что средств Украины не хватит для прямого нанесения урона АЭС, только если Киев применит массированный ракетный удар и повредит саркофаг.

Ранее эксперт в области ядерного оружия Максим Шингаркин раскрыл суть ядерной провокации Киева.