Эксперт в области ядерного оружия, бывший депутат Государственной думы РФ Максим Шингаркин в беседе со «Звездой» раскрыл суть ядерной провокации Киева и объяснил, как в этом замешан Запад.

«Для того, чтобы достичь стратегических целей, Киеву необходимо спровоцировать Российскую Федерацию на применение ядерного оружия. Но совершенно очевидно, что даже удары ударами по Курской и Запорожской АЭС этого нельзя будет добиться, но для того, чтобы обвинить Россию, что она все-таки применила ядерное оружие, киевский режим подготовил муляж», - рассказал эксперт.

Эксперт объяснил, что он является копией ядерного боеприпаса, который находится на вооружении у российской армии. При этом, у Украины имеется не один такой муляж.

После того, как Киев нанесет удар по Киевской или Запорожской АЭС, или, вероятно, по двум сразу, он рассчитывает, что в России появятся должностные лица, которые заявят о необходимости применения ядерного оружия, рассказал специалист.

«И тогда Киев произведет аварийный подрыв муляжа, вот этого имитирующего российский ядерный боеприпас. И не где-нибудь, а на своих дальних западных границах, чтобы часть радиации оказалась в Польше. И обвинит Россию в том, что она применила, но неудачно, ядерное оружие», - пояснил Шингаркин.

Специалист отметил, что эти действия киевского режима будут иметь два последствия. Во-первых, Украина всему миру продемонстрирует, что у России якобы негодное ядерное оружие, которое вместо того, чтобы «взрываться ядерным взрывом» разваливается на части, а радиоактивные материалы становятся источником загрязнения территории. А во-вторых, поскольку эти провокации тесно связаны и запланированы совместно со специалистами НАТО, западные эксперты подтвердят применение якобы российской стороной ядерного оружия. После Запад будет доказывать этот факт перед мировым сообществом, пытаясь лишить Российскую Федерацию места в Совете безопасности ООН, которое досталось России в наследство от СССР, подытожил Шингаркин.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало международные организации, включая ООН и МАГАТЭ осудить провокацию Киева на Курской АЭС. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что результатом этой провокации может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.