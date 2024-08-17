За сутки украинские боевики выпустили по ДНР 99 боеприпасов

За минувшие сутки 16 августа украинские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики 99 боеприпасов.

При этом они 30 раз открывали огонь по региону. За время обстрелов ранения получили 13 человек, среди них - подросток 2008 года рождения. Информацию приводит республиканское представительство в СЦКК.

Под удары украинских националистов попали три жилых дома и столько же объектов гражданской инфраструктуры. Более всего обстрелам ВСУ подверглось Горловское направление, там они произвели 21 обстрел, на Донецком - девять.

Днем боевики ВСУ нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Донецке, в котором в тот момент находилось большое количество людей. На место прибыли пожарные, но тушение огня осложнялось продолжающими обстрелами ВСУ. Здание практически выгорело дотла.