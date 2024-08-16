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ВСУ открыли огонь по тушившим пожар после обстрела ТЦ в Донецке

Торговый центр «Галактика» загорелся в Донецке после удара ВСУ.
Владислав Кустов 2024-08-16 16:53:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ВСУ обстреливали тушивших пожар после обстрела торгового центра «Галактика» в Донецке, сообщил корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Долгое время ВСУ не позволяли экстренным службам подъехать к зданию, чтобы тушить пожар. Только пожарная или скорая помощь подъезжала к торговому центру, ВСУ снова открывали огонь. Все это время контролировали пространство с неба. На место прибыли военнослужащие, которые стали обеспечивать безопасность воздушного пространства», - пояснил Кустов.

Также корреспондент показал воронку, образовавшуюся рядом с торговым центром.

Напомним, ВСУ обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. После попадания начался пожар, здание практически выгорело дотла. Тушение осложнялось оперативной обстановкой, поскольку украинские боевики продолжали обстрелы и сотрудники экстренных служб не могли подъехать.

#Донецк #галактика #наш эксклюзив #ТЦ #СВО
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