ВСУ открыли огонь по тушившим пожар после обстрела ТЦ в Донецке

ВСУ обстреливали тушивших пожар после обстрела торгового центра «Галактика» в Донецке, сообщил корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Долгое время ВСУ не позволяли экстренным службам подъехать к зданию, чтобы тушить пожар. Только пожарная или скорая помощь подъезжала к торговому центру, ВСУ снова открывали огонь. Все это время контролировали пространство с неба. На место прибыли военнослужащие, которые стали обеспечивать безопасность воздушного пространства», - пояснил Кустов.