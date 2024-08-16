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Число раненых при ударе ВСУ по Донецку возросло до 11

Украинские боевики при ударе по Петровскому району Донецка применили 155-мм снаряды.
Игнат Далакян 2024-08-16 17:08:09
© Фото: ТРК «Звезда»

Число жертв при ударе ВСУ по Петровскому району Донецка возросло до 11. Под завалами могут оставаться люди. О погибших не сообщается.

Известно, что украинские боевики выпустили снаряды из ствольной артиллерии. Применялись 155-миллиметровые снаряды.

Напомним, что украинские боевики обстреляли Донецк. Удар пришелся по Петровскому району города. По данным экстренных служб, при обстреле боевиков не менее двух человек погибли.

В результате удара сильный пожар вспыхнул в ТЦ «Галактика». Здание практически выгорело полностью. Работу пожарных усложнила оперативная обстановка. Машинам приходилось прятаться во дворах из-за угрозы повторных ударов.

#Донецк #ВСУ #Обстрел #пострадавшие
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