Число раненых при ударе ВСУ по Донецку возросло до 11

Число жертв при ударе ВСУ по Петровскому району Донецка возросло до 11. Под завалами могут оставаться люди. О погибших не сообщается.

Известно, что украинские боевики выпустили снаряды из ствольной артиллерии. Применялись 155-миллиметровые снаряды.

Напомним, что украинские боевики обстреляли Донецк. Удар пришелся по Петровскому району города. По данным экстренных служб, при обстреле боевиков не менее двух человек погибли.

В результате удара сильный пожар вспыхнул в ТЦ «Галактика». Здание практически выгорело полностью. Работу пожарных усложнила оперативная обстановка. Машинам приходилось прятаться во дворах из-за угрозы повторных ударов.