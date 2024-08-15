Взятый в плен под Курском ВСУшник призвал истреблять фашизм на Украине

Сдавшийся в плен в Курской области военный ВСУ Михаил Шкода призвал истреблять фашизм на Украине. Видеозапись беседы с украинцем публикует Министерство обороны России.

«Насчет этой войны. Ну, война это всегда плохо, понятное дело. Смерти. Но то, что у нас есть такой фашизм, это надо истреблять. Вот и все. Потому что он нереальный. Я это сам видел своими собственными глазами», - заявил он.

Шкода был водителем бронеавтомобиля Humvee в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он рассказал о подготовке украинских военных перед заходом в Курскую область. Михаил не хотел служить в рядах ВСУ, был пойман во время попытки перехода в Румынию в начале мая и доставлен в военкомат.

Две недели провел в блиндажах, потом перевезли в школу разведки в Карчаке. Дальше навыки оттачивались на отдельном полигоне, где учили обращаться с оружием. Занятия проводились под руководством инструкторов с боевым опытом. Затем солдат отправили под Полтаву, откуда Шкода перегнал Hummer в Сумы.

План захода в граничащий с Украиной регион держался в секрете, военным лишь сообщили, что будет рейд в Россию. Позже появилось больше деталей, когда командование стало подготавливать карты и определять, в какой очередности поедут бронеавтомобили.

Из техники, которая двигалась в Курскую область, было 20 машин, включая Stryker и Hummer. Военным поставили задачу пройти как можно больше километров, не ввязываясь в бой. Однако в ночь перед атакой из подразделения сбежали около 50 человек, а утром - еще двое водителей, в результате движение пришлось отложить.

Шкода рассказал, что его машина улетела в окоп и двигаться больше не могла. Командир заложил взрывчатку и уничтожил автомобиль. Поняв, что в России, и воспользовавшись возникшей суматохой, Михаил начал ползти. Вскоре украинец ушел так далеко, что найти его командование уже не смогло.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.