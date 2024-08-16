Пленный: вторжение в Курскую область планировали западные инструкторы

В планировании вторжения в Курскую область участвовали западные инструкторы, при этом они были главными, заявил взятый в плен российскими бойцами военнослужащий ВСУ Сергей Боченко. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Слышал от нашего командования, что планировали с западными инструкторами, они были главными. На поле боя их встречал. Они разговаривали на иностранном языке», - рассказал пленный.

Боченко - номер расчета станкового противотанкового гранатомета (СПГ) 11-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Был мобилизован в августе 2022 года. В военкомат пришел по повестке, оттуда отправили на обучение, не дав даже зайти домой захватить вещи. Подготовку проходил в Николаевской области, затем в этом же регионе держал оборону во втором эшелоне. Участвовал в охране аэродрома и дорог.

Пленный подчеркнул, что участвовать в атаке на Курскую область украинских военных заставили. Зачем проводить операцию, украинцам не пояснили. Многие из тех, кто узнал раньше об операции, убежали.

Боченко рассказал, что при пересечении Курской области видел много разбитой украинской техники и уничтоженной живой силы ВСУ. Украинец признался, что не понимает, зачем атаковать российский регион и раскритиковал планирование операции. Пленный констатировал большие потери украинской стороны при атаке на Курскую область и выразил уверенность, что бойцы ВС РФ в любом случае выбьют противника.

Накануне другой сдавшийся в плен в Курской области украинец призвал призвал истреблять фашизм в его стране. Он рассказал, что в ночь перед атакой из подразделения сбежали около 50 человек, а утром - еще двое водителей, в результате движение пришлось отложить.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.