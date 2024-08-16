СК возбудил дело после видео с издевательствами ВСУ над пенсионером

Правоохранители возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма после исчезновения в Курской области пенсионера, над которым издевались военные ВСУ, снимая это на видео. Об этом сообщили в Главном управлении Следственного комитета России.

«По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи уже установили личность пожилого мужчины. Допрошены его родственники. По их словам, с 6 августа они не знают местонахождение пенсионера.

В связи с пропажей пожилого человека также возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, которое соединили в одно производство с первым.

Ранее дочь пожилого мужчины, над которым издевались военные ВСУ, сообщила, что не знает, где находится ее отец. По ее словам, семье стало известно о том, что он ушел из дома из видео в Интернете.