МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пробка из почти 2 000 автомобилей образовалась у Крымского моста

Причиной скопления машин с обеих сторон стало перекрытие движения по мосту.
Глеб Владовский 2024-08-16 09:02:38
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости

Почти 2 000 автомобилей скопилось с обеих сторон Крымского моста. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Уточняется, что проезд автотранспорта перекрывался в ночь на пятницу, 16 августа, на четыре часа и был открыт после семи утра.

«В очереди со стороны Тамани находится 1 200 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 720 транспортных средств», - говорится в сообщении.

Напомним, что движение по мосту перекрывали 1 июля, но тогда скопилось около тысячи автосредств. Также 6 августа сообщалось о приостановке движения поездов на два часа по техническим причинам.

#Керчь #Крымский мост #Тамань #автомобильная пробка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 