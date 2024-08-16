Пробка из почти 2 000 автомобилей образовалась у Крымского моста

Почти 2 000 автомобилей скопилось с обеих сторон Крымского моста. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Уточняется, что проезд автотранспорта перекрывался в ночь на пятницу, 16 августа, на четыре часа и был открыт после семи утра.

«В очереди со стороны Тамани находится 1 200 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 720 транспортных средств», - говорится в сообщении.

Напомним, что движение по мосту перекрывали 1 июля, но тогда скопилось около тысячи автосредств. Также 6 августа сообщалось о приостановке движения поездов на два часа по техническим причинам.