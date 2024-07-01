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На Крымском мосту в пробке скопилось около тысячи автомобилей

Со стороны Тамани время ожидания проезда автомобилей составляет около трех часов.
Услада Дубинина 2024-07-01 09:43:55
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости

Около тысячи автомобилей находятся в пробке на Крымском мосту, об этом сообщает оперативный канал о ситуации на дорожном сооружении. Известно, что со стороны Тамани скопилось 913 машин, со стороны Керчи - 165 транспортных средств.

«Время ожидания около трех часов», - указано в сообщении канала о пробке со стороны Тамани. 

Движение на Крымском мосту временно перекрывали 23 июня, сотрудники досматривали автомобили. В это же время ВСУ атаковали Севастополь, количество пострадавших составило 22 человека. Погибли два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок. 

#в стране и мире #Крым #транспорт #Севастополь #Крымский мост #Пробка
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