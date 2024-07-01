На Крымском мосту в пробке скопилось около тысячи автомобилей

Около тысячи автомобилей находятся в пробке на Крымском мосту, об этом сообщает оперативный канал о ситуации на дорожном сооружении. Известно, что со стороны Тамани скопилось 913 машин, со стороны Керчи - 165 транспортных средств.

«Время ожидания около трех часов», - указано в сообщении канала о пробке со стороны Тамани.

Движение на Крымском мосту временно перекрывали 23 июня, сотрудники досматривали автомобили. В это же время ВСУ атаковали Севастополь, количество пострадавших составило 22 человека. Погибли два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок.