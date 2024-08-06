В Крыму приостановили движение поездов между Симферополем и Джанкоем

Движение поездов на перегоне Симферополь - Джанкой приостановили на два часа, сообщил своем Telegram-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков. По его словам, это сделано по техническим причинам.

Ранее днем перекрывали автомобильное движение по Крымскому мосту. Сообщение об этом опубликовано в 16.23 в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту. В 17.10 движение восстановили.

По состоянию на 18 часов в очереди со стороны Тамани находится 232 транспортных средства. Водители ждут досмотра около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

В начале августа увеличилась очередь на автоподходах к мосту со стороны Краснодарского края. В частности, 5 августа там скопилось больше 1 300 автомобилей. Минувшей ночью время ожидания проезда в сторону Керчи доходило до трех часов.