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В Крыму приостановили движение поездов между Симферополем и Джанкоем

Ранее днем перекрывали движение по Крымскому мосту.
Владимир Рубанов 2024-08-06 18:20:05
© Фото: Георгий Зимарев, РИА Новости

Движение поездов на перегоне Симферополь - Джанкой приостановили на два часа, сообщил своем Telegram-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков. По его словам, это сделано по техническим причинам.

Ранее днем перекрывали автомобильное движение по Крымскому мосту. Сообщение об этом опубликовано в 16.23 в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту. В 17.10 движение восстановили.

По состоянию на 18 часов в очереди со стороны Тамани находится 232 транспортных средства. Водители ждут досмотра около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

В начале августа увеличилась очередь на автоподходах к мосту со стороны Краснодарского края. В частности, 5 августа там скопилось больше 1 300 автомобилей. Минувшей ночью время ожидания проезда в сторону Керчи доходило до трех часов.

#в стране и мире #Крым #Симферополь #Крымский мост #Железная дорога #джанкой #автомобильное движение
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