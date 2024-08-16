МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ВСУ рассказали WP о провале нападения на Белгородскую область

Белгородская область была готова к угрозе нападения, укреплена противотанковыми заграждениями и заминирована.
Елизавета Кондрикова 2024-08-16 09:15:11
© Фото: ТРК «Звезда»

Украинские военные при попытке пересечь российскую границу у Белгородской области столкнулись с ожесточенными боями, многие из боевиков ВСУ получили тяжелые ранения или погибли. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на раненых украинских солдат и командира ВСУ.

Белгородская область была готова к угрозе нападения - стояли противотанковые заграждения, граница была заминирована, сказали собеседники издания. Речь идет о территории у села Колотиловка Краснояружского района.

Один из боевиков с позывным «Хакер» назвал решение руководства об атаке «безумным шагом» и добавил, что ВСУ были вынуждены двигаться вслепую, так как не знали территорию.

«Украинцы почти сразу же подверглись интенсивному нападению артиллерии, беспилотников и авиабомб... Многие украинские солдаты были контужены или тяжело ранены, в то время как другие были убиты и их пришлось оставить», - говорится в публикации.

В материале подчеркивается, что интенсивные бои в Белгородской области «резко контрастировали с праздничным настроением украинских чиновников». 

Накануне в Белгородской области был введен режим ЧС федерального характера, в регионе организовали работу по оказанию помощи пострадавшему населению. Ранее на этой неделе сообщалось о закрытии въезда в Краснояружский район, из него благополучно выехали свыше 11 тысяч человек.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #потери ВСУ #краснояружский район
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 