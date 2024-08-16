В ВСУ рассказали WP о провале нападения на Белгородскую область

Украинские военные при попытке пересечь российскую границу у Белгородской области столкнулись с ожесточенными боями, многие из боевиков ВСУ получили тяжелые ранения или погибли. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на раненых украинских солдат и командира ВСУ.

Белгородская область была готова к угрозе нападения - стояли противотанковые заграждения, граница была заминирована, сказали собеседники издания. Речь идет о территории у села Колотиловка Краснояружского района.

Один из боевиков с позывным «Хакер» назвал решение руководства об атаке «безумным шагом» и добавил, что ВСУ были вынуждены двигаться вслепую, так как не знали территорию.

«Украинцы почти сразу же подверглись интенсивному нападению артиллерии, беспилотников и авиабомб... Многие украинские солдаты были контужены или тяжело ранены, в то время как другие были убиты и их пришлось оставить», - говорится в публикации.

В материале подчеркивается, что интенсивные бои в Белгородской области «резко контрастировали с праздничным настроением украинских чиновников».

Накануне в Белгородской области был введен режим ЧС федерального характера, в регионе организовали работу по оказанию помощи пострадавшему населению. Ранее на этой неделе сообщалось о закрытии въезда в Краснояружский район, из него благополучно выехали свыше 11 тысяч человек.