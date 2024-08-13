Власти Белгородчины закрыли въезд в Краснояружский район

В Белгородской области закрыли въезд на территорию Краснояружского района в связи с напряженной обстановкой. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов.

«Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан», - написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что из района благополучно выехали свыше 11 тысяч человек. В настоящий момент, в ПВР находятся свыше 1000 переселенцев, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Ранее глава региона сообщил о начале вывоза мирных жителей приграничного с Украиной района в более безопасные зоны в связи с активностью ВСУ вблизи госграницы.