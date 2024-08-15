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Режим ЧС федерального характера введен в Белгородской области

В МЧС России признали обстановку в регионе опасной ввиду террористических атак со стороны украинских боевиков.
Глеб Владовский 2024-08-15 10:52:59
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«(Правительственная - Прим.ред.)комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области и приняла решение о введении режима», - заявил он в Telegram-канале.

Гладков также подчеркнул, что на заседании принял участие глава МЧС Александр Куренков, который заявил, что в связи с тем, что устранить последствия терактов из-за их масштаба региональные экстренные силы не могут самостоятельно, в субъекте будет организована работа по оказанию помощи пострадавшему населению.

Глава ведомства также отметил, что нельзя допускать фактов необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости. Контролировать ситуацию поручено Федеральной антимонопольной службе.

Ранее сообщалось о закрытии въезда в приграничный с Украиной Краснояружский район, откуда было вывезено свыше 11 тысяч человек.

#белгородская область #МЧС России #режим ЧС #Вячеслав Гладков
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