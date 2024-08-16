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Патрушев заявил об участии НАТО в планировании атаки на Курскую область

Помощник президента РФ Патрушев заявил, что ВСУ не рискнули бы заходить на российскую территорию, если бы не имели прямой поддержки со стороны НАТО и западных спецслужб.
Марина Крижановская 2024-08-16 01:09:09
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В планировании ударов украинских боевиков по Курской области участвовали представители Североатлантического альянса и западных спецслужб. Согласно заявлению помощника российского президента Николая Патрушева, ВСУ не рискнули бы зайти на территорию РФ без их непосредственной поддержки.

Он также отметил, что Запад поставлял киевскому режиму различное вооружение и военных специалистов, и продолжают предоставлять разведывательные данные. Об этом Патрушев рассказал в интервью «Известиям».

«Именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины. Страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб», - заявил он.

Сутками ранее Белый дом опроверг заявления о причастности к планированию нападения ВСУ на Курскую область России. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер подчеркнула, что США «определенно не вовлечены ни в один из аспектов» планирования или подготовки этой операции.

Нападение на российский регион произошло рано утром 6 августа. В 5:30 подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Но их продвижение удалось остановить, согласно заявлению начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

#в стране и мире #НАТО #сша #Курская область #николай патрушев #атака всу #спецслужбы Запада
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