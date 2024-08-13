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СВР России: Зеленский совершает «лихорадочные действия» для сохранения власти

Действия лидера киевского режима угрожают вы­ходом эскалации за пределы Украины.
Услада Дубинина 2024-08-13 10:56:41
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украинский лидер Владимир Зеленский перешел к «лихорадочным действиям», которые направлены на сохранение собственной власти. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации. 

«Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие вы­ходом эскалации далеко за пределы Украины», - заявили в СВР России.

Напомним, что Зеленский утратил легитимность власти после истечения президентского срока 20 мая. По данным СВР Российской Федерации, американские власти прорабатывают вариант замены Зеленского. На пост украинского лидера рассматривают бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова.

#в стране и мире #Украина #сша #Арсен Аваков #свр россии
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