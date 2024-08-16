Посол РФ в Иордании оценил риски масштабной войны на Ближнем Востоке

Ближневосточный регион рискует оказаться в масштабной войне, которую он не выдержит. Осознание этого удерживает несколько конфликтующих сторон от неосторожных шагов. Такое мнение выразил посол Российской Федерации в Королевстве Иордания Глеб Десятников.

«Безусловно, всех сейчас волнует опасная динамика в регионе, который оказался в одном шаге от большой войны и которую он явно не выдержит. Кажется, что это понимание - единственное, что сейчас сдерживает и Израиль, и Ливан, и Сирию и другие страны от рокового шага в пропасть», - поделился посол своими мыслями в интервью РИА Новости.

Вместе с этим, глава дипломатического представительства отметил, что Россия солидарна с позицией Иордании, власти которой считают эскалацию в секторе Газа первопричиной нынешнего обострения конфликта в регионе. Посол Десятников призвал срочно остановить палестино-израильский конфликт и операцию в секторе Газа, и предоставить гуманитарную помощь любыми способами мирным жителям палестинского анклава.

Накануне в столице Катара Дохе начались переговоры по прекращению огня в секторе Газа. Как сообщал президент США Джо Байден, интересы радикального палестинского движения ХАМАС на них представляют представители Катара и Египта.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху также подтверждал участие делегации его страны в этих переговорах.

В результате начавшейся эскалации 7 октября 2023 года и последовавшей за этим военной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа и других местах проживаниях палестинцев погибли более 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи человек.